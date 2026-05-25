El polémico streamer Diealis se ha convertido en el hazmerreír de varios tiktokers, que aprovecharon la exposición de su cambio de estilo de vida para viralizar clips que lo parodian.

El streamer, quien fuera denunciado por agredir a sus exparejas, ahora graba su rutina diaria de ejercicios, oración y cuenta detalles de sus terapias psicológicas.

Sin embargo, tiktokers como”Señor Pollito”, parecen no creerle a Dialis lo ridiculizan al imitar sus discursos y gestos de victimización, lo que ha generado hilarantes reacciones de los cibernautas.

¿Cuál es el nuevo estilo de vida de Diealis?

Luego de alcanzar un acuerdo económico con su expareja, Diego Marcelino Aliaga Huamán, conocido en la plataforma Kick como Diealis, ahora se muestra como un hombre reflexivo y espiritual.

Esta nueva etapa del streamer es aprovechada por el tiktoker “Señor Pollito”, quien realiza videos parodiando los mensajes y rutina del controvertido personaje.

“Día 4. Hoy me levanté emocionalmente pesado” o “Día 1 tratando de reconstruir mi vida”, son algunos de los diálogos de burla que se escuchan en los videos.

También parodian sus estiramientos por una hernia discal y sus supuestas sesiones de psicología. Ante esto Magaly Medina confesó que “hoy nos hemos muerto de la risa en las islas de edición”.

El ‘cuentazo’ del arrepentimiento

A criterio de la popular Urraca, Diealis ahora intenta vender “el cuentazo una vez más que está cambiando” para no perder seguidores en sus plataformas digitales.

Asimismo, Magaly TV La Firme expuso como uno de los tiktokers ironizó sobre su discurso de redención con “todos merecemos una octava oportunidad”.

¿Realmente cambió Diealis?

Magaly Medina sentenció que “nadie le cree lo que está haciendo Diealis”. La periodista explicó que un cambio real no se graba ni se exhibe en redes sociales.

Además, recordó que “un agresor tarda mucho en sanar”, y sugirió que debería alejarse de las redes para enfocarse en su crecimiento personal.

Finalmente, señaló que para ella el streamer es “pura pose para ganarse otra vez a la gente y a sus followers”.