Tilsa Lozano salió al frente marcar su distancia de las acusaciones que la involucran en un presunto caso de apropiación indebida de una camioneta, y en el que también estaría implicado su exesposo, Jackson Mora.

El escándalo surgió luego de que Giancarlo Saucedo asegurara en ‘Magaly TV, La Firme’ que el vehículo originalmente pertenecía a Roberto Romaña y desapareció de su cochera, pero que luego apareció inscrito a nombre de la exvengadora, cuando aún estaba casada con el expeleador.

De acuerdo con la denuncia, el vehículo fue declarada inicialmente con un valor de S/10 mil, pero terminó revendida en dos operaciones sucesivas hasta alcanzar los US$20 mil en 2022, lo que encendió las sospechas.

Apunta contra su ex

A raíz de la difusión del informe, Tilsa Lozano aprovechó su programa para negó cualquier relación con las transacciones y pidió a Jackson Mora asumir su responsabilidad.

“Rechazo tajantemente cualquier acusación. Creo que las cosas se enfrentan directamente y al toro por las astas. Seguramente yo soy una víctima más en este caso, y espero que el señor Mora se digne a pedir disculpas y aclarar que yo no tengo absolutamente nada que ver”, expresó.

Pese a ello, se mostró más directa con el expeleador y al enviarle un fuerte mensaje: “Le pediría, muy agradecida, que salga a aclarar y que no me embarre ni me salpique su mugre”.

