Tilsa Lozano lanzó duras críticas contra Milett Figueroa y sorprendió al elogiar a su madre, Martha Valcárcel, a quien calificó como la verdadera talentosa de la familia y minimizando sin dudar las cualidades artísticas de la modelo.

Con un tono directo y sin filtros, la exvengadora aseguró que la madre de la exchica reality posee talento real, a diferencia de su hija.

“Yo lo dije siempre, la verdadera actriz, la que tiene realmente talento, la que nació para ser diva y no le ligó, es Doña Martita. Ella sabe hablar, sabe cantar porque yo la he escuchado unas rancheras espectaculares. Martita canta, no como la otra que aúlla. Ella sí canta de verdad”, expresó.

Tilsa Lozano también cuestionó la relación sentimental entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, destacando la amplia diferencia de edad entre ambos.

“Martita, yo te voy a decir dónde está tu hija: está con un señor de más de 65 años y por eso acapara titulares. Ahí está tu hija. Pero un besito mi amor para ti, porque tú has debido ser la verdadera diva y ahora entiendo por qué”, comentó.

Finalmente, la exvengadora aseguró que el rol de Martha Valcárcel es clave en la carrera de Milett Figueroa, insinuando que sin ella no hubiera logrado destacar en Argentina.

“Si Milett está donde está, es gracias a su mamá, porque a Milett sola no le hubiese dado (el cerebro) para planear esto como lo han planeado. Doña Martita, espero que tu hija te pase un % de lo que está ganando”, concluyó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO