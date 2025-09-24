Ruby Palomino y Delia Quintanilla, más conocida como ‘La pícara del folclore’, fueron invitadas al programa La noche habla de Tilsa Lozano para opinar sobre el polémico caso de racismo en el Metropolitano protagonizado por la influencer Alejandra Argumedo.

Durante la conversación, Ruby generó incomodidad con sus declaraciones, pues trató de analizar el tema desde la psicología.

“Esta chica es el reflejo de nuestra sociedad… Yo soy psicoterapeuta, no voy hacer hoy la abogada del diablo, pero si uno se pone a analizar, ella se ve afectada por algo que le dice alguien y su manera de defenderse es así…, Dónde lo aprendió, probablemente en su casa cuando era chiquita”, señaló la cantante.

De inmediato, Tilsa Lozano le llamó la atención por lo que consideró una defensa de la joven acusada de racista: “Ruby, pero siento que la estás justificando, creía que tu opinión iba ser mucha más poderosa, mucho más en contra de esa actitud, porque al final no importa de dónde vengas ni cuántas mezclas tengamos nosotros en nuestra raza, nadie tiene derecho a discriminar a nadie”, cuestionó la exvengadora en plena transmisión.

Ruby Palomino firme en su opinión como profesional

Ante la crítica, Ruby trató de aclarar sus palabras, recalcando que hablaba como psicóloga y no en defensa de Argumedo: “El ser humano tiene sombra y luz y uno tiene que preguntarse cuántas veces ha sido discriminador no solo con el factor de dónde eres, sino por cuánto dinero tienes, si estás en la televisión o no. No la estoy defendiendo, estoy dando mi opinión como psicóloga, no he estudiado 10 años para colegiarme, tengo que decirlo con argumentos”, respondió.

