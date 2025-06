Tilsa Lozano volvió a acaparar titulares tras protagonizar un encendido momento en su programa. La exvengadora no se contuvo al comentar el reciente ampay de su exesposo, el exboxeador Jackson Mora, quien fue captado saliendo de una discoteca en actitud cercana con una joven anfitriona. “No me sorprende, pero sí me indigna”, expresó Lozano, visiblemente molesta, antes de lanzar una frase que rápidamente se viralizó en redes: “Te gusta la hue***”.

Ampay con historia previa

Las imágenes difundidas no solo mostraban a Mora en la discoteca, sino también lo vinculaban con la misma mujer con la que ya había sido visto en el Aeropuerto Jorge Chávez semanas atrás. Esta reincidencia encendió aún más la polémica, especialmente por la cercanía temporal con su reciente divorcio de Tilsa Lozano.

Durante la transmisión, la exvengadora no solo expresó su enojo, sino que también lanzó una serie de recomendaciones cargadas de ironía hacia su ex. “Aprende de los peloteros, haz tus encerronas, invierte tu billete, no vayas a lugares públicos”, dijo, sugiriendo que Mora debería ser más discreto si no quiere ser captado por las cámaras.

Jackson Mora responde con molestia

Por su parte, Jackson Mora no tardó en reaccionar. Aunque negó cualquier vínculo sentimental con la anfitriona, se mostró incómodo por la exposición mediática. “Soy un hombre soltero”, declaró, intentando restar importancia al escándalo. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la tormenta mediática que ya se había desatado.

Redes sociales en ebullición

La frase de Tilsa se convirtió rápidamente en tendencia en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde usuarios debatieron entre quienes apoyaban su indignación y quienes criticaban su forma de expresarse. El episodio reavivó el interés por la vida privada de ambos personajes, que desde su separación no han dejado de estar en el ojo público.

¿Un nuevo capítulo en esta historia mediática?

Aunque ambos han declarado que su relación terminó, los constantes cruces mediáticos y los recientes encuentros con terceros sugieren que la historia entre Tilsa Lozano y Jackson Mora aún tiene varios capítulos por escribir. Por ahora, el público sigue atento a cada movimiento, mientras los protagonistas parecen no tener reparos en ventilar sus diferencias frente a las cámaras.

