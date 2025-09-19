Tilsa Lozano salió al frente para responder a los rumores que soltó Magaly Medina, quien insinuó que su matrimonio con Jackson Mora habría llegado a su fin por un tema económico. La exvengadora fue contundente al descartar que la falta de dinero haya sido la causa de la separación y aseguró que su decisión se debió a las infidelidades de su expareja.

“Jackson no es que haya sido una persona de plata, ha sido una persona normal. Lo dejé porque salió un colombiano a decir que me sacó la vuelta, por la española ésta y varias cositas que no han salido pero me enteré por interno”, señaló la también conductora.

Además, Tilsa Lozano fue tajante al remarcar que nunca estaría dispuesta a perdonar una infidelidad: “Lo único raro que hay es que yo no voy a perdonar, ni aguantar cachos, si a otras les acomoda tener cachos en la cabeza bien por ellas. No fue por falta de plata, fue por exceso de cachos”, agregó, marcando distancia de las especulaciones sobre su divorcio.

