¡Tremendo misil! Tilsa Lozano generó gran polémica en su programa La noche habla al minimizar por completo a Milett Figueroa y, en cambio, elogiar con fuerza a su madre, Martha Valcárcel, a quien calificó como la “verdadera diva”. Según la exvengadora, el verdadero talento no está en Milett, sino en Doña Martita.

“Yo lo dije siempre, la verdadera actriz, la que tiene realmente talento, la que nació para ser diva y no le ligó, es Doña Martita. Ella sabe hablar, sabe cantar porque yo la he escuchado unas rancheras espectaculares, Martita canta no como la otra que aúlla. Ella sí canta de verdad”, expresó contundente.

Durante la transmisión, Tilsa no solo minimizó a Milett, sino que dejó entrever que la madre de la modelo es quien realmente tiene el control detrás de su carrera. Incluso, ironizó con la conocida frase de Martha Valcárcel: “¿Dónde está mi hija?” y respondió en vivo: “Martita, yo te voy a decir dónde está tu hija, está con un señor de más de 65 años y por eso acapara titulares. Ahí está tu hija”.

Finalmente, Lozano remató con un mensaje directo a la mamá de Milett, destacando que ella merecía la fama que hoy ostenta su hija: “Un besito mi amor para ti, porque tú has debido ser la verdadera diva y ahora entiendo por qué”, añadió con picardía, dejando en claro que, para ella, la matriarca es la verdadera protagonista.

