Tilsa Lozano generó polémica al arremeter contra Milett Figueroa en plena transmisión del programa que conduce junto a Ric La Torre. Todo comenzó cuando su compañero le pidió que saludara a Milett por su cumpleaños, haciendo alusión a que ahora es “una estrella en Argentina”.

“Yo siento un poco de resentimiento con Milett. Yo sé que no la pasas, en su momento la hiciste sentir bastante mal cuando compartían un mismo escenario de reality de baile… ¿La saludarías Tilsa?, ahora que es una estrella en Argentina”, le dijo Ric, lo que generó una reacción inmediata de Tilsa.

La exmodelo no dudó en responder con dureza, minimizando el éxito de Milett en Argentina y reduciendo su presencia mediática al hecho de estar en una relación con Marcelo Tinelli: “Ella no es una estrella, ella es la mujer de un señor de 65 años”, afirmó Tilsa de forma directa, dejando claro que no considera que su compatriota haya logrado mérito propio en el país vecino.

