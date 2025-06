Tilsa Lozano no pudo evitar soltar una carcajada al ser consultada sobre la cercanía entre su aún esposo, Jackson Mora, y Shirley Arica. La exmodelo reveló que él nunca le habló de una amistad con la ‘Chica realidad’, sino todo lo contrario.

“Jamás me dijo que era su amiga, sino todo lo contrario, pero no puedo ni quiero decir las cosas que él hablaba. Ojo, sí me dijo que la conocía y por eso hablaba equis cosas de ella”, expresó Tilsa, aunque aclaró que no tiene ningún problema con Shirley: “Por respeto a ella prefiero no contar nada; es mujer y madre”.

Cuando le preguntaron si creía que Jackson le había ocultado más cosas durante su relación, Tilsa fue tajante: “Ya qué importa lo que ocultó o no. Yo le deseo lo mejor y que sea feliz con quien sea”.

Además, se refirió a los rumores que señalaban que no quería firmar el divorcio por una supuesta esperanza de reconciliación: “Ja, ja, ja. Lo que piense la gente no es asunto mío. Él, yo y los cercanos sabemos cómo fueron las cosas”, señaló.

