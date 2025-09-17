El titular del MEF afirmó que la nueva ley de AFP permitirá que los ciudadanos tengan más opciones en el sistema privado de pensiones, lo que generará una mayor competencia entre administradoras y se traducirá en menores comisiones y mejores rentabilidades para los afiliados. La reforma, que ya está en vigencia, permitirá la participación de nuevos actores en el mercado, rompiendo el monopolio de las AFP tradicionales y creando un círculo virtuoso que beneficiará directamente a los aportantes con alternativas más atractivas.

Respecto al posible octavo retiro de fondos, el ministro señaló que aunque comprenden las urgencias de algunos grupos de afiliados, recomiendan no retirar los ahorros para no perder el derecho a la pensión mínima, que actualmente ronda los S/ 600. Advirtió que si las personas retiran todos sus fondos, el impacto fiscal en 20 años sería de aproximadamente S/ 9,000 millones, equivalente a 1.5 puntos del IGV, lo que afectaría significativamente la sostenibilidad del sistema y las condiciones de vida de los jubilados.

