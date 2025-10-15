El titular del Mininter Vicente Tiburcio anuncia una reforma en la PNP bajo la premisa “policía que está al margen de la ley, policía expulsado“, solicitando facultades al Congreso para modificar el régimen disciplinario que califica como blando y proteccionista. Esta reestructuración, que incluye la asignación de efectivos intachables en puestos clave, responde a la necesidad de recuperar la confianza ciudadana.

El ministro, quien se reunió con el alto mando policial en su primer día de gestión, priorizará labores de inteligencia y prevención, designando a los mejores cuadros en unidades especializadas que deberán superar evaluaciones de poligrafía para garantizar su probidad. La reforma busca eliminar a los elementos corruptos de la institución, fortaleciendo los mecanismos de control interno que permitan remover inmediatamente a los agentes que incumplan normativas.

