El matinal llegó hasta la casa de Jean Carlos, un joven de 38 años con quemaduras cuya historia de superación conmovió al país tras ser viralizada por Yo Reportero. El equipo del programa le hizo entrega de una primera parte de las donaciones recaudadas por la audiencia, quienes respondieron masivamente al verlo trabajar vendiendo caramelos en el puente de Acho. Jean Carlos, visiblemente emocionado, agradeció a cada persona que se puso “la mano al pecho”, un gesto que según él le devuelve la fe en la solidaridad peruana.

La ayuda no termina ahí, pues los conductores lo invitaron oficialmente a los estudios de ATV Noticias para el jueves 2 de octubre, donde recibirá una sorpresa aún mayor. El joven, que se gana la vida en el suelo con un plástico y sus productos, aceptó conmovido la invitación, prometiendo llevar en sus oraciones a todos quienes lo apoyaron. Esta iniciativa demuestra el poder de los medios para movilizar ayuda social, especialmente en casos que reflejan la resiliencia de personas como Jean Carlos.

