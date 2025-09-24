Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló que es una persona que lleva un tratamiento psiquiátrico desde hace más de un año y ocho meses, una confesión que hizo durante una entrevista con Magaly Medina. El artista aseguró que este proceso le ha servido muchísimo, luego de que en un momento determinado admitiera para sí mismo que “algo está mal en mí”, aceptando sin tapujos que actualmente se medica. “Tomo fármacos y no me da vergüenza decirlo”, afirmó con una actitud de franqueza que busca romper estigmas.

Vea también: ‘Tomate’ Barraza hace mea culpa: “Siempre estuvo mal que hayamos estado alejados de la pequeña”

Por su parte, Magaly Medina respaldó completamente esta decisión, destacando desde su plataforma que la salud mental es de suma importancia. La conductora reforzó el mensaje de Barraza al asegurar que no existe motivo alguno para sentir vergüenza por admitir que se sigue un tratamiento, elogiando la valentía del músico al hablar abiertamente de un tema tan personal.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO