Carlos ‘Tomate’ Barraza explicó por qué afirmó que se arrepintió de casarse con Vanessa López, aclarando que su comentario fue malinterpretado. El artista precisó que el arrepentimiento no era por el matrimonio en sí, sino por la premura con la que se dio, ya que originalmente planeaban casarse en octubre pero finalmente lo hicieron en febrero, un cambio que le pareció apresurado. Barraza detalló que, en ese momento, sintió que quizás debieron haber convivido primero o hecho otras cosas diferentes antes de formalizar la unión.

Por su parte, Magaly Medina aportó una reflexión filosófica sobre el tema, asegurando que los adultos no pueden arrepentirse de acciones concretas ya realizadas. La conductora utilizó el refrán “no vale llorar sobre la leche derramada” para enfatizar que cada experiencia, sea buena o mala, deja una lección invaluable, la cual depende de cada persona saber aprovechar para su crecimiento personal.

