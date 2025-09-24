Carlos ‘Tomate’ Barraza hizo un mea culpa al afirmar que “siempre estuvo mal” que él y Vanessa López estuvieran alejados de su pequeña hija, durante una entrevista con Magaly Medina. El músico reconoció que era “horrible” que la niña viviera en “dos bandos”, dándole la razón a la conductora, cuyo consejo siempre fue que un menor no puede crecer entre disputas. Barraza aseguró haber escuchado en múltiples ocasiones las críticas de ‘la Urraca’, quien insistía en los problemas que esta situación acarrea.

Vea también: El historial de las broncazas que tuvieron Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López

Magaly Medina, por su parte, reforzó su postura advirtiendo que este tipo de entornos generan “tremendos problemas a los niños cuando ya están grandes”, una consecuencia que conoce de cerca por casos previos. El artista confirmó que finalmente tomó en serio estas advertencias, las cuales calificó como acertadas, mostrando así un cambio de perspectiva motivado por el bienestar de su hija y dejando atrás el conflicto público con López.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO