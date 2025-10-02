Vanessa López sorprendió a sus seguidores al revelar que ‘Tomate’ Barraza le confesó que siempre será el amor de su vida. Enn una reciente entrevista, la modelo se pronunció sobre su reconciliación con el padre de su hija y recordó cómo fue su relación con él.

“Hasta el día de hoy, hablando por teléfono, él me dijo que yo soy el único amor de su vida y voy a ser el único amor de su vida. Así me dijo. Pero es así porque hay amores que te marcan y eso no quiere decir que vas a retomar una relación o algo”, declaró a Instarándula.

Sin embargo, se negó a responder si ‘Tomate’ Barraza también es el amor de su vida. “Ha sido mi esposo, nos hemos casado, hemos tenido una hija planificada, hemos vivido juntos, lo conozco desde que tengo 20 años. (¿Qué respondiste tú a eso?) Yo solo me río”, agregó.

Vanessa López además habló de su “intensa” relación. “Siempre hemos estado juntos desde que lo conozco y todo. Hemos sido amigos, hemos sido enamorados, nos hemos comprometido, o sea, todo ha sido un proceso, ¿no? Convivimos sí, muy poco tiempo y pero bueno, todo lindo. Nuestra relación y nuestro amor fue muy intenso”, agregó.

‘Tomate’ Barraza la tenía bloqueada

En otro momento de la entrevista, Vanessa López se refirió a su reciente reconciliación y reveló que ‘Tomate’ Barraza la tuvo bloqueada por varios años. “5 años peleando, ¿no? Bloqueados. Yo nunca he bloqueado a nadie, no suelo hacerlo, así haya terminado la persona de lo que haya terminado, yo no bloqueo, a mí me da igual. Elimino el número, ahí está, no me interesa. Pero él sí me bloqueó 2 años”, indicó.

La vez que dijo que ‘Tomate’ era el amor de su vida

Como se recuerda, en setiembre del 2023, Vanessa López confesó en ‘La Casa de Magaly’ sus sentinmientos por ‘Tomate’ Barraza. “Han pasado muchas cosas, Carlos fue el amor de mi vida, es que me da cólera no encontrar a alguien con quien sienta la misma (conexión), pero yo estoy tranquila, basta con que él haga alguna hue… y me mueve el piso”, dijo.

