La telellorona protagonizada por Tomate Barraza y Vanessa López, esa que ya creíamos terminada lamentablemente continúa y sin señales de un final feliz. Un nuevo capítulo se suma a esta historia. Ahora Tomate Barraza se suma al club de los arrepentidos ardidos.

Tomate confesó que estaba arrepentido de haber casado y haber despilfarrado un montón de dinero en ello. “Cuando no se puede ser más falso y cínico piensas que béele es lo peor que existe llega mi ex hablando estupideces en un podcast, como siempre tratando de engañar, victimizarse y limpiearse. Me dio dolor de estómago escucharlo”, arremetió Vanesa López.

