‘Tomate’ Barraza se pronunció sobre su sonada reconciliación con Vanessa López. En una reciente entrevista, el cantante descartó que vaya a retomar su relación con la madre de su hija y también se refirió sobre las imágenes que sacó ‘Magaly TV, la firme’.

“No (hay remember), da uno ya tiene su vida, cada uno sabe lo que va a hacer como persona, pero como papás somos un equipo y ese equipo es el que siempre quise formar con ella y ella conmigo; mira que tardó, pero llegó”, declaró ‘Tomate’ Barraza a Trome.

Asimismo, sobre las imágenes expuestas por Magaly Medina donde se le ve llorando con Vanessa López después de una salida nocturna, señaló que fue producto de una conversación sincera donde ambos hicieron un mea culpa y se disculparon.

“Porque nos pedimos perdón, porque nos acordamos de muchas cosas, sobre problemas que habían pasado con la bebé a raíz de nuestras discusiones, hicimos un mea culpa de los daños colaterales. No es que la bebé nos haya visto discutir, sino que al haber ciertas situaciones donde yo no estaba, donde Vanessa no estaba, etc., la bebé se sentía afectada emocionalmente, fue una explosión directa al corazón”, agregó.

En ese sentido, explicó que lo más importante para ambos es su hija. “Emiliana ama a papá y a mamá, Dios nos ha bendecido con ella y también a Marta (su madre), que se está recuperando del cáncer gracias a Dios, pero en esto también tienen que ver sus nietas”, indicó.

