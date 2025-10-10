‘Tomate’ Barraza y Vanessa López dejan atrás todas sus peleas por su hija, declarando con firmeza “No quiero volver a pasar por eso”, luego de más de dos años de agresivas denuncias mutuas que Magaly Medina y el público presenciaron. Este sorprendente armisticio, que la propia conductora calificó como algo “que no podíamos haber previsto”, nace de una reflexión conjunta sobre la salud emocional de su pequeña Emiliana, quien se convierte en el centro de este nuevo comienzo.

En una entrevista exclusiva, la expareja permitió un acercamiento a su mundo privado, donde muestran una dinámica civilizada que beneficia directamente a su hija. ‘Tomate’ Barraza, quien ahora alienta a la pequeña desde su nuevo proyecto musical, y Vanessa López han construido un espacio de paz, alejado de los conflictos que tanto dañaron su imagen pública.

