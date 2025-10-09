Tras la balacera que sacudió el concierto de Agua Marina, el popular cantante Tony Rosado reaccionó con fuertes declaraciones contra el Gobierno. En una entrevista, el intérprete de “Ya te olvidé” despotricó contra la presidenta Dina Boluarte y las autoridades del país, señalando que la inseguridad afecta no solo a los músicos sino a toda la población. “Que los extorsionen a ellos, que tienen plata, que nos dejen trabajar en paz”, afirmó el reconocido cantante, indignado por la falta de respuestas ante la ola de extorsiones.

Tony Rosado remarcó que los funcionarios deberían ser blanco de los delincuentes y mafias, no los artistas que generan trabajo, cultura y diversión. “Ya basta de que la gente humilde sea amenazada, mientras los de arriba ni se enteran. Los músicos también merecemos respeto y protección”, sentenció el cumbiambero, cuyo video se viralizó en redes sociales y fue recogido por diversos medios nacionales.

El cantante destacó que la inseguridad ha vuelto cada vez más peligroso realizar conciertos en el Perú. El caso de Agua Marina, que sufrió un atentado en pleno show, es solo el último ejemplo de una alarmante cadena de extorsiones y ataques a agrupaciones musicales, productores y organizadores de eventos. Rosado pidió soluciones reales y mayor presencia policial, así como políticas públicas enfocadas en proteger a la industria del entretenimiento, que moviliza a miles de trabajadores.

¿Gobierno en la mira? Falta de acción y desconfianza ciudadana

Rosado amplió su denuncia acusando al actual Gobierno de ser indiferente ante la crisis de inseguridad. “Tenemos miedo de salir a cantar. Si sigue esto, el público va a dejar de ir a los conciertos y la cultura va a morir. ¿Por qué no hacen nada los que están en el poder?”, cuestionó, pidiendo a los congresistas y ministros que visiten los eventos musicales y conozcan la realidad de los trabajadores del arte.

La cumbia bajo fuego

El atentado contra Agua Marina ocurrió la noche del 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, cuando dos sujetos armados abrieron fuego contra el escenario. Entre los heridos se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga, el tecladista César More y el animador Wilson Ruiz. El ataque fue captado por asistentes al concierto y desató el pánico entre el público.

Este hecho se suma a otros episodios violentos contra agrupaciones de cumbia, como el asesinato de Paul Flores de Armonía 10 en marzo. La industria musical vive una crisis de seguridad que ha encendido las alarmas entre artistas, promotores y autoridades.

