El experto de ESAN, Germán Lora, confirmó que los trabajadores CAS ahora accederán a la CTS y gratificaciones, lo que marca un hito en la equiparación de sus derechos con el régimen general. Esta transformación, que se gestó mediante sucesivas modificaciones normativas durante la última década, concede una estabilidad que antes era inexistente para estos servidores, quienes a pesar de desempeñarse de manera permanente, carecían de beneficios fundamentales.

La medida representa un avance social significativo, aunque genera una carga financiera no presupuestada para el Estado, la cual debe ser asumida con recursos adicionales. Un trabajador con un sueldo de 700 soles, por ejemplo, podría recibir hasta tres sueldos extras anuales, lo que mejora su poder adquisitivo pero plantea un reto logístico y fiscal de gran magnitud para las entidades públicas.

