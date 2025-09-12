Trabajadores agrícolas en Ica aplicaron justicia privada contra dos ladrones que fueron sorprendidos robando naranjas de sus cultivos, tras lo cual los desnudaron y golpearon con chicotes artesanales. El violento castigo, documentado en videos que circulan en redes sociales, muestra a los sujetos arrodillados mientras reciben latigazos que generan marcas instantáneas en su piel.

La escena ocurrió dentro de un fundo donde los presuntos delincuentes fueron capturados in fraganti, lo que desató la ira de los trabajadores. Aunque este tipo de acciones son ilegales, reflejan la desesperación de los agricultores ante la inseguridad recurrente en las zonas rurales, donde consideran insuficiente la protección policial. Las autoridades aún no se pronuncian sobre el caso, mientras el video del castigo físico continúa generando reacciones divididas entre la ciudadanía.

