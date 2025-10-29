Un grupo de trabajadores sobrevive milagrosamente a violento accidente en Ica cuando el bus que los transportaba al fundo El Pedregal volcó aparatosamente en el distrito de Los Aquijes, tras impactar contra un poste.

El vehículo Mercedes Benz de placa X3A-957, propiedad de Cintya Vilcas Mitma, habría sufrido una falla en el sistema de frenos mientras movilizaba al personal agrícola.

Vea también: Rímac: Delincuentes persiguen y apuñalan por la espalda a dirigente vecinal

Los cinco ocupantes identificados como Luis Ramos Aparcana, Norma Rojas Flores, Ana Rojas Flores, Olinda Roque Antezana y Ausberto López Fernández recibieron atención inmediata en el Hospital Regional de Ica.

La policía ya inició las pesquisas correspondientes mientras se evalúan los daños materiales al vehículo de Tatiana Muñoz Ormeño que resultó aplastado bajo el peso del bus accidentado.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO