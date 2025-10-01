Lo que debía ser un día de felicidad y celebración en Egipto terminó en una tragedia que ha conmovido a miles de personas. Durante su boda, Ashraf Abu Hakam, el novio, falleció repentinamente en la pista de baile frente a su esposa, familiares y amigos.

El hecho, ocurrido mientras se celebraba con música y danzas tradicionales, quedó registrado en video por uno de los invitados y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de condolencias y mensajes de solidaridad.

Una fiesta que cambió en segundos

La celebración transcurría con alegría. Los flamantes esposos participaban en una danza tradicional egipcia conocida como Saidi, que utiliza palos de madera como parte de la coreografía. Ashraf se mostraba sonriente y entusiasta mientras agitaba los palos en alto, acompañado de aplausos y cánticos de los presentes.

Sin embargo, poco después de entregar los instrumentos, el joven llevó la mano a su pecho, tosió ligeramente y, aunque intentó continuar saludando a los invitados, segundos después se desplomó repentinamente frente a todos.

Intentos desesperados por salvarlo

El ambiente festivo se transformó en caos y desesperación. Los invitados corrieron a auxiliar al novio, aplicándole maniobras de reanimación mientras pedían ayuda. Minutos más tarde llegó personal médico, pero nada se pudo hacer: Ashraf sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante y falleció en el acto, según confirmaron medios locales.

Dolor y mensajes de condolencia

La muerte del joven novio impactó profundamente a su esposa, familia y amigos, quienes esperaban celebrar el inicio de una nueva vida juntos. En redes sociales, cientos de mensajes de apoyo y oraciones se difundieron en su memoria:

“Su edad no puede retrasarse ni adelantarse ni una hora. Sinceras condolencias para su familia y su esposa”, “Que Dios tenga misericordia de él y le conceda un lugar en su paraíso”, “Estaba lleno de vida, sonriente y entusiasmado por su futuro”, fueron algunos de los mensajes.

