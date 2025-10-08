La tarde del domingo 5 de octubre marcó una de las jornadas más tristes para los visitantes del Real Plaza Centro Cívico. Una bebé de apenas siete meses cayó repentinamente al vacío desde el segundo piso del centro comercial, acompañada por sus padres. El hecho ocurrió frente a decenas de testigos y generó escenas de desesperación en la zona de comidas, donde rápidamente se activaron los protocolos de emergencia.

Acción inmediata que no logró salvar una vida

Personal médico de la Clínica Internacional y trabajadores del centro comercial acudieron al lugar y se esforzaron en reanimar a la menor con maniobras de RCP. Videos compartidos en redes sociales muestran la dramática atención prestada a la bebé, pero, pese a los intentos de rescate, la pequeña perdió la vida minutos después de ser trasladada de urgencia al centro médico.

Investigación en curso y el rol de la seguridad

Las autoridades y la comisaría de Alfonso Ugarte asumieron la investigación, revisando cámaras de seguridad y recabando datos clave para esclarecer la secuencia del accidente. Hasta el momento, ni el centro comercial ni las autoridades han ofrecido un comunicado oficial, lo que ha generado aún más inquietud entre la ciudadanía sobre la responsabilidad y las medidas de seguridad vigentes.

Precauciones y recomendaciones para padres

Expertos y portales especializados han insistido en la importancia de supervisar de forma constante a bebés y niños en espacios de alto tránsito. Recomiendan portar siempre a los menores en brazos, utilizar carriolas con cinturón abrochado y jamás colocarlos sobre superficies elevadas como barandas o mesas. La vigilancia debe ser prioritaria y evitar toda distracción, como el uso del teléfono o compras.

