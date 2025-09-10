Tragedia en grifo deja a un hombre de 67 años calcinado en auto luego de que el vehículo explotara durante el abastecimiento de combustible. El conductor salió aturdido del carro segundos después de la detonación, pero olvidó que su amigo, identificado como Hernán Choque Quispe, permanecía atrapado en el asiento del copiloto.

Los testigos corrieron de inmediato a auxiliar a la víctima, aunque el fuego ya había envuelto el interior del automóvil. El personal del SAMU llegó al lugar y confirmó que el hombre murió producto de severas quemaduras de tercer grado, hecho que genera cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en los grifos y el riesgo de incidentes fatales cuando no se cumplen protocolos básicos.

