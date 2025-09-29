Una estampida humana durante un mitin político en la India deja al menos 39 muertos, después de que el pánico se desatara entre la multitud cuando un grupo de asistentes que se había subido a un árbol cayó sobre la concurrencia. Este trágico accidente, que también dejó más de 40 heridos, provocó una reacción en cadena en medio de la aglomeración, lo que ha conmocionado al país y ha generado una respuesta inmediata de las autoridades. El gobierno indio, buscando paliar el dolor de las familias, ha anunciado una compensación económica para los deudos de las víctimas fatales.

Frente a lo sucedido, las autoridades han conformado una comisión de investigación especial con el objetivo de determinar las causas exactas de la estampida y establecer posibles responsabilidades. Esta medida busca esclarecer los hechos que condujeron a la tragedia, dado que los incidentes masivos en eventos de gran convocatoria requieren una exhaustiva revisión de los protocolos de seguridad. La investigación se centrará en las circunstancias que rodearon el fatal desenlace, mientras el país lamenta una de las peores tragedias de este tipo en los últimos tiempos.

