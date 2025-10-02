Una tragedia en Mi Perú deja un muerto y 18 heridos tras un accidente protagonizado por un camión sin frenos que perdió el control en la peligrosa Avenida Cusco. La víctima fatal de 33 años viajaba en una mototaxi que fue embestida violentamente por el vehículo de carga alrededor de las 8:00 de la mañana. Entre los heridos se encuentran cinco menores de edad, quienes en ese momento se dirigían a su centro educativo y que ahora enfrentan lesiones de diversa consideración.

Los vecinos de la zona conocen este tramo como la “avenida de la muerte”, debido a su marcada y peligrosa inclinación que genera accidentes con alarmante frecuencia. El conductor del camión, Helmer del Águila Hidalgo de 40 años, fue trasladado a la comisaría de Mi Perú para determinar su responsabilidad en este choque múltiple que ha conmocionado a la comunidad chalaca.

