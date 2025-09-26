Tragedia en Puente Piedra taxista muere aplastado por camión volcado en medio de la congestión ocasionada por una marcha. El conductor había decidido tomar una trocha de tierra para evitar el tráfico, pero un tráiler cargado con materiales de construcción perdió el equilibrio debido al mal asfaltado y se volcó sobre su vehículo, dejando la unidad totalmente destruida.

El auto quedó atrapado bajo la tolva del pesado camión y los bomberos necesitaron varias horas para recuperar el cuerpo. La víctima, que retornaba a su hogar tras la jornada laboral, deja a tres niños en la orfandad, mientras que vecinos de la zona denunciaron que las condiciones irregulares de la vía aumentan el riesgo de tragedias similares.

