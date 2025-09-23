Una profunda tragedia enlutó a San Juan de Miraflores cuando una niña de 14 años perdió la vida tras caer del cuarto piso de su colegio, el American High School. El accidente, que ocurrió en pleno recreo al resbalarse la adolescente de una ventana que carecía de malla de seguridad, le provocó fracturas craneales y costales de gravedad. Aunque fue trasladada de inmediato al hospital María Auxiliadora, su cuerpo no resistió tras cinco días conectada a un respirador artificial.

Vea también: Sujeto sufre brutal agresión por parte de delincuentes tras salir en defensa de su novia

Las autoridades han clausurado el plantel educativo mientras se investigan los hechos, los cuales han generado una denuncia de los padres contra el centro por negligencia. Mientras la institución anunció el adelanto de vacaciones, los familiares exigen justicia, señalando que la fachada de vidrio del local requería de protecciones como rejas para prevenir este tipo de desenlaces fatales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO