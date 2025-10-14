Una escolar muere electrocutada en VES mientras cargaba su celular, luego de que el cargador del dispositivo explotara mientras dormía en su vivienda alquilada. Este trágico suceso ocurre mientras la familia de la víctima, de origen venezolano con siete años de residencia en el país, enfrenta dificultades económicas para costear los gastos funerarios.

La adolescente de 16 años, fue encontrada sin vida por su hermano menor, quien debió ingresar al cuarto amarrado con una soga ante la imposibilidad de abrir la puerta. La comunidad educativa y vecinal realiza una colecta solidaria para apoyar a la madre gestante de la menor, quien se encuentra devastada y requiere ayuda inmediata para trasladar el cuerpo de la morgue. Se habilitó el número 952122714 a nombre de Edgardo Rengifo para cualquier tipo de colaboración.

