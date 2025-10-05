El regreso de “Trampolín a la Champa” demostró ser el semillero de talentos más caótico de la televisión, comenzando con Alexis, un imitador de Álico que, pese a ser argentino y afirmar seguir al artista “desde hace mucho”, no logró emitir ni una nota que sonara remotamente parecida. Mientras la conductora, con una experiencia que asegura abarca desde Chile hasta Egipto, lo escuchaba cantar “a capela” con una voz que sonaba más a “Topo Gigio” que al ídolo urbano, el público en casa se preguntaba si el verdadero talento era la cocina, otra de las habilidades que el joven mencionó como su sustento principal. El veredicto fue implacable: “Te recomiendo que te dediques a otra cosa”, sentenció la presentadora antes de entregarle un “premio consuelo” que era un simple cono de tráfico, simbolizando el alto total a su carrera imitadora.

Vea también: ¡Liberan las AFP: 21,400 Soles de Locura!

La situación escaló con la presentación del “Cangri del Callao”, un cantante que revoluciona velorios haciendo que los asistentes “levanten al muerto” y lo pasen de mano en mano mientras él anima con cajón y samba, un servicio que ofrece con una promoción irresistible: “Si me contratas para tu cumpleaños, te doy el 50% para tu velorio”. Mientras el Cangri aseguraba que su meta es que la gente “vibre de alegría” en lugar de llorar, el programa cerró con el número de un imitador de Wachiturro que resultó ser tan falso que, en un giro inesperado, el verdadero Simón Gaete estaba entre el público, revelando que en Perú hay “como 200 wachiturros” falsos y que la policía argentina “lo estaba buscando”. Así, el trampolín no lanzó carreras, pero sí risas, confirmando que a veces el mejor talento es no tenerlo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO