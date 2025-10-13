El tránsito vehicular en la Vía de Evitamiento se vio paralizada la tarde de este lunes, a la altura del puente Rayito de Sol, luego que un accidente provocara el derrame de petróleo sobre la calzada.

El incidente ocasionó la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y de personal de limpieza, quienes trabajaron intensamente para contener el material inflamable y evitar nuevos incidentes.

El cierre afectó el sentido norte-sur, generando una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos. Ante ello, las autoridades de tránsito recomendaron el uso de rutas alternas mientras se realizaban las labores de limpieza y control.

En un comienzo, las labores de los equipos de emergencia se vio complicada debido a que el puente Rayito de Sol, ubicado en Cercado de Lima, conecta la Vía de Evitamiento con la Alameda Chabuca Granda y suele ser una ruta de alto flujo vehicular.

Control y medidas de seguridad

Los equipos especializados permanecieron en la zona aplicando material absorbente para eliminar los residuos del petróleo y garantizar que la superficie quede completamente segura, y después de casi tres horas de trabajo continuo se restableció la circulación normal de los vehículos.

