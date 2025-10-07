Un transportista obligó a una mujer policía a pagar su pasaje, lo que desencadenó una desmedida reacción de la suboficial Judith Teresa Cuba Lara de Pascacio quien viajaba de civil con su familia. La mujer no solo se negó a cancelar los dos soles mostrando su credencial, sino que llamó a siete colegas quienes llegaron para detener al conductor José Villafuerte bajo el cargo de resistencia a la autoridad.

Testigos reportan que la agente amenazó al chofer y manipuló el timón del bus, una acción temeraria que puso en riesgo a todos los pasajeros durante el altercado. Este caso revela un patrón de conducta en la oficial, quien acumula dos denuncias previas por agredir a una mujer embarazada y amenazar con arma de fuego a un civil, situación que profundiza la desconfianza entre transportistas y la PNP.

