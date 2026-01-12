Con desesperanza, un transportista declaró, previo a la reunión con el presidente Jerí y autoridades, que “con paro y todo, nos siguen atacando”, un grito de frustración que resume la crisis de inseguridad en el sector.

El dirigente, representante de una empresa de Jicamarca, detalló que son cuatro bandas extorsivas las que operan impunemente, como quedó demostrado en un reciente ataque armado a una unidad donde el conductor resultó herido.

Su testimonio revela que, pese a las reiteradas protestas y a haber entregado documentación a la Fiscalía y la PNP, las promesas de las autoridades no se han traducido en protección real.

La reunión con las altas autoridades se desarrolla en medio de una profunda desconfianza y la exigencia ciudadana de acciones inmediatas, mientras los trabajadores del volante admiten haberse acostumbrado a vivir en un contexto de peligro constante.

