El próximo lunes 6 de octubre, Perú enfrentará un paro de 24 horas de transportistas que promete paralizar las principales rutas de Lima y Callao. El anuncio surgió tras el asesinato de un conductor, caso que detonó el hartazgo del gremio frente a la ola de extorsiones, sicariato y asaltos que afectan diariamente a los choferes, colectiveros y taxistas. Voceros transportistas advirtieron que la protesta será pacífica, pero contundente, con el “apagado de motores” como señal de desesperación ante la falta de respuestas del Gobierno.

Un sector al límite y un país en alerta

El paro de 24 horas busca poner en la agenda nacional un problema que trasciende al sector: la inseguridad en las calles y la inacción de las autoridades. Para los transportistas, el silencio del Gobierno ya no es opción y reclaman protección real, inteligencia policial eficiente y mayor vigilancia en las rutas. “Es un grito de desesperación, nos están matando y nadie hace nada”, lamentó uno de los líderes gremiales.

Impacto en la ciudadanía: qué se espera este lunes

Miles de usuarios sentirán el impacto de la protesta en el transporte público y privado de Lima, Callao y otras regiones. Se recomienda a la población prever alternativas de movilidad, ya que muchas empresas suspenden sus servicios por seguridad, mientras se coordina desde los municipios espacios de apoyo y rutas alternativas. Además, la Cámara de Transporte y las coordinadoras gremiales han garantizado que la medida no implica bloqueos violentos ni riesgos para pasajeros.

Las voces del paro: más que una protesta, una demanda de justicia

El asesinato que desató el paro es solo el último episodio de una larga cadena de violencia. Extorsionadores y mafias mantienen en zozobra a los conductores, muchos de los cuales ahora exigen justicia y un Estado que les brinde garantías para trabajar. “Ya no aguantamos más funerales ni amenazas, necesitamos solución y que nos escuchen,” señalan los representantes transportistas en sus comunicados.

Reacciones oficiales y controversia política

Desde el Ministerio del Interior, la respuesta ha sido polémica: mientras funcionarios aseguran que se está reforzando la seguridad, representantes gremiales critican la lentitud de las medidas y la falta de resultados concretos. Otros sectores sociales, como sindicatos y organizaciones civiles, han manifestado solidaridad y llamado a un diálogo urgente para frenar el avance de la criminalidad.

¿Qué sigue después del paro? El desafío de recuperar la tranquilidad

El paro del 6 de octubre puede marcar un antes y un después en la gestión de la seguridad y los derechos de los trabajadores del transporte. Las autoridades enfrentan el reto de implementar políticas integrales que no solo respondan a la coyuntura, sino que reconstruyan la confianza perdida. Para los transportistas, la protesta es solo el principio de una lucha donde la exigencia principal es vivir y trabajar sin miedo.