El paro de transportistas se realizará el 4 de noviembre en Lima y Callao, confirmó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.

La decisión fue tomada por mayoría en una asamblea donde se respetó la postura de no unirse inicialmente a las protestas en El Callao.

Dado que los acuerdos firmados el 9 de octubre establecían vencimientos de plazos para el 30 de octubre, la paralización busca exigir el cumplimiento de estos compromisos pendientes.

El dirigente explicó que la medida, prevista inicialmente para 24 horas, podría ampliarse a 48 horas si se produce otro fallecimiento en el sector, según lo acordado en las reuniones con las autoridades.

