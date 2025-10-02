Transportistas bloquean vías como medida de protesta y provocan intenso tráfico en distintos puntos de Lima, incluyendo Ate, San Juan de Lurigancho, Ventanilla y Lurín. Los bloqueos han obligado a los pasajeros a descender forzosamente de las unidades, una medida coercitiva que afecta incluso a los colectivos informales que suelen operar durante estas paralizaciones.

Vea también: Delincuente cae en SJM: “Robo porque no tengo trabajo”

En estos distritos, grupos de manifestantes han instalado piquetes que impiden el paso vehicular, donde se registran actos vandálicos como el pinchado de llantas de buses y la quema de neumáticos que genera densas columnas de humo tóxico. El líder convocante Martín Valeriano atribuye estos hechos violentos a “infiltrados”, deslindando así a los transportistas regulares de las acciones más radicales que caracterizan esta jornada de protesta.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO