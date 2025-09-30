Transportistas formales decidirán hoy si se suman al paro anunciado para el 2 de octubre, en reuniones corporativas que definirán el futuro del servicio que moviliza al 85% de la población limeña. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, revela que propietarios y conductores evalúan una medida que superaría el impacto del 10 de abril, fecha en que Lima colapsó por una paralización similar.

La decisión final oscila entre una huelga intermitente o indefinida, según advierten los líderes gremiales, quienes acusan a “falsos caudillos” de fragmentar sus demandas con intereses personales. Este potencial paro, que podría dejar sin transporte a millones de peruanos, refleja el descontento acumulado por un sector que se considera abandonado por las autoridades.

