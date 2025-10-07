Los transportistas liberan las vías bloqueadas y los buses circulan con normalidad en varios puntos de Lima, lo que marca un contraste con la paralización total del día anterior que dejó a miles de usuarios varados. Este restablecimiento del servicio, que se observa en distritos como El Agustino, San Juan de Lurigancho y en la Panamericana Norte, es resultado de acuerdos alcanzados entre los gremios y las autoridades policiales.

Sin embargo, la calma es relativa, ya que los choferes mantienen sus exigencias de seguridad al Gobierno tras el asesinato de un colega en San Juan de Miraflores, un crimen que evidencia la grave crisis de extorsiones que sufre el sector. El despliegue de efectivos en óvalos y paraderos busca garantizar la operatividad, aunque la indignación persiste por las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien sugirió no contestar llamadas extorsivas, una medida considerada insuficiente y hasta burlona por los transportistas.

