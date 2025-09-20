“Nos sumamos por el pueblo”: gremios respaldan a la juventud

Este fin de semana, la Plaza San Martín será escenario de una nueva jornada de protesta liderada por la denominada ‘Generación Z’. Jóvenes de distintos colectivos han convocado una marcha para el sábado 20 y domingo 21 de setiembre a las 5:00 p.m., en rechazo a la Ley 32123, que modifica el sistema de pensiones. A esta movilización se han sumado gremios como el Sutep y, recientemente, la Alianza Nacional de Transportistas.

Julio Campos, vicepresidente del gremio de transportistas, declaró que su sector respalda las demandas juveniles, considerando que reflejan un malestar generalizado frente al manejo político y económico del país. “Nos sumamos y respaldamos esta marcha en contra del Gobierno y las mafias que están instaladas en él”, afirmó.

Reforma previsional y hartazgo ciudadano

La Ley 32123, que obliga a los jóvenes a inscribirse en un sistema previsional (AFP u ONP), ha sido calificada por los organizadores como una “roboreforma”. Según los voceros de la Generación Z, esta norma vulnera el derecho a elegir libremente y favorece a las AFP, que continúan cobrando comisiones sin garantizar rentabilidad.

Los transportistas, por su parte, denuncian que las decisiones del Ejecutivo han perjudicado directamente a los trabajadores del sector. “Es justo y necesario que todas las jornadas sean a favor del pueblo para recuperar nuestra soberanía y la dignidad que hemos perdido”, añadieron en su comunicado.

Una marcha que suma sectores

Además del gremio de transportistas, el Sutep también confirmó su participación a través del Frente Social. Lucio Castro, secretario general del sindicato, criticó la reforma previsional y exigió la pronta promulgación de la ley que eleva las pensiones de docentes jubilados. “El Gobierno está cometiendo errores que afectan a todos los trabajadores”, señaló.

La convocatoria ha logrado reunir a diversos sectores sociales, desde estudiantes y docentes hasta trabajadores independientes. La Generación Z, que inició su activismo en redes sociales, ahora se consolida como un actor político emergente que busca canalizar el descontento ciudadano desde las calles.