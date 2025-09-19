Los transportistas incrementan el precio de los pasajes para afrontar el pago de extorsiones a cinco bandas delictivas, una situación que evidencia la crítica inseguridad. Trabajadores del Consorcio Vía Colonial, que opera 48 combis, sobreviven bajo constante amenaza, ya que, si no cumplen con las demandas, reciben mensajes explícitos de que serán asesinados. Este clima de terror, que incluye el reciente ataque donde alias ‘Tito’ disparó contra un conductor, los fuerza a trasladar este costo ilegal a los usuarios, quienes, aunque afectados en su economía, en muchos casos acceden para evitar mayores violencias.

La medida desesperada ha llevado a colocar avisos dentro de las unidades explicando el alza, argumentando que es la única forma de evitar una paralización total del servicio. Choferes y cobradores se encuentran en la primera línea de fuego, reuniendo el dinero que exigen los distintos grupos, un hecho que se ha normalizado pese a su ilegalidad. Esta compleja realidad en la avenida Colonial, donde convergen múltiples organizaciones, deja en evidencia la frágil protección estatal y cómo la ciudadanía termina financiando, indirectamente, la actividad criminal para mantener la movilidad.

