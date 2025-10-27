El gobierno trasladó a 45 reos de alta peligrosidad al penal de máxima seguridad Ancón 1, en una operación supervisada personalmente por el presidente José Jerí y su ministro de Justicia. Este operativo, que se realizó durante la madrugada con fuerte resguardo policial y siguiendo protocolos de seguridad que incluyeron el traslado de internos con esposas y trajes naranjas, busca restringir la operatividad de líderes criminales desde los centros penitenciarios. La medida forma parte de la estrategia de estado de emergencia que, aunque incorpora elementos estéticos similares a los aplicados en El Salvador, enfrenta el desafío estructural de la corrupción en los penales, donde el 40% de la población carcelaria está en prisión preventiva sin condena firme.

Vea también: Poder Judicial sentencia a Guillermo Bermejo a 15 años por nexos con Sendero Luminoso

La reubicación de estos internos, entre los que se encuentran criminales notorios como John Jairo Arancibia y “el Jorobado“, se complementa con medidas como el “apagón electrónico” y restricción de visitas para impedir que sigan delinquiendo desde prisión. Sin embargo, expertos advierten que estas acciones podrían tener limitada efectividad si no se atacan problemas de raíz como el hacinamiento carcelario, que alcanza 136%, y la corrupción en los controles de ingreso, donde se siguen encontrando celulares y dispositivos de comunicación que mantienen activas a las organizaciones criminales a pesar de los operativos gubernamentales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO