La captura del “Monstruo“, Erick Moreno Hernández, fue el resultado directo de las declaraciones y acciones de tres mujeres clave en su vida, quienes, desde distintos frentes, contribuyeron a su caída. La primera fue su exesposa, Lizeth Ruiz , extraditada desde Bolivia, quien al ser detenida proporcionó a la División de Crimen Organizado detalles cruciales sobre el paradero y las operaciones internacionales del líder de Los Injertos del Cono Norte. La segunda, Grace Bados, actuaba como su financista principal, ya que no solo gestionaba el envío de dinero a Paraguay, sino que también viajó para llevarle elementos como cervezas y cajas de pollo peruanas, los cuales fueron usados para grabar videos y fingir que aún se escondía en Perú, burlándose así de la policía nacional.

Vea también: Abogado de Gustavo Salcedo reconoce agresión pero niega intento de homicidio

La traición final que selló su destino llegó con Dahiana Martínez, su última pareja y quien está embarazada de él, ya que ella habría sido la fuente que proporcionó la ubicación exacta para la captura en Paraguay, con la intención de reclamar la recompensa ofrecida por el gobierno peruano. La coordinación entre estas mujeres, aunque no fue concertada, creó una cadena de eventos que permitió a las autoridades perseguir sus pistas de manera sucesiva, desde la confirmación de su huida del país hasta el asalto final a su escondite. Esta investigación revela cómo la estructura criminal de Moreno Hernández se vio severamente comprometida por las personas más cercanas a su círculo íntimo, desmantelando su imperio de extorsión desde sus cimientos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO