Un triple asesinato en SMP ha provocado el pánico en los vecinos de la zona agrícola de Chuquitanta, luego de que más de veinte disparos resonaran alrededor de las 4:30 a.m. Los testigos del sector relatan con terror los momentos de angustia vividos durante la madrugada, asegurando que es la primera vez que presencian un crimen de tal magnitud en su comunidad.

Vea también: Extorsionadores queman mototaxis por cobro de cupos

Los residentes, quienes inicialmente confundieron las detonaciones con festejos por el día feriado, pronto escucharon gritos desgarradores que confirmaron la tragedia. Este brutal hecho, que hasta el momento mantiene sin identificar a las tres víctimas, ocurrió en un área descrita como desolada, lo que según testimonios locales es un patrón recurrente para abandonar cuerpos.

