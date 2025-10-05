La captura del “Pequeño J” en Perú, acusado del triple feminicidio transmitido en vivo, devela una red criminal que opera entre ambos países. Tony Valverde Victoriano, cabecilla de una organización narco según la policía argentina, habría ordenado el brutal castigo, que fue emitido mediante una aplicación armenia que garantiza anonimato, porque sospechaba que una de las víctimas robó un alijo de drogas. Este hecho, que conmociona a la opinión pública, expone la infiltración de grupos peruanos en Argentina, los cuales usan el territorio como punto de tránsito de cocaína con destino a Europa.

Las víctimas, Lara (15 años), Morena y Brenda (20 años), fueron engañadas con la promesa de un pago en dólares por un trabajo sexual, un eslabón fatal en su lucha contra la precariedad económica. Sus familiares en Perú, quienes aseguran que ignoraban la actividad a la que se dedicaban, exigen justicia y que todos los responsables paguen por un crimen que supera la ficción más violenta. El móvil, una venganza por una supuesta traición, culminó con su tortura y descuartizamiento, un mensaje siniestro del “Pequeño J” para afianzar su poder ante rivales y subordinados.

