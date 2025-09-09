Paraguay abre el marcador 1-0 contra Perú en el minuto 77 tras una jugada colectiva iniciada en el sector derecho. Galarza, apareciendo solo en el área pequeña, controló el esférico con el pecho antes de ejecutar un violento remate cruzado que venció a Pedro Gallese, capitalizando así la mayor virtud del equipo: la transición ofensiva.

Vea también: ¡El MINUTO a MINUTO! Perú cerró las Clasificatorias con una derrota ante Paraguay

Explotando la desconcentración momentánea de la zaga peruana que parecía controlar el encuentro, la anotación, ocurrida en el Estadio Nacional de Lima, sitúa a Paraguay con ventaja clave en el tramo final del partido, presionando a Perú a buscar urgentemente la igualdad en los minutos restantes.

