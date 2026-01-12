La ciudad de Trujillo enfrenta una grave emergencia al quedar bajo el agua tras intensas lluvias que azotaron durante todo el fin de semana, inundando sus principales calles y avenidas.

El Hospital Belén, ubicado en el corazón del centro histórico, también reportó severas complicaciones operativas, una situación crítica que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura pública ante estos fenómenos climáticos.

Trabajadores municipales se desplegaron de inmediato para drenar el agua acumulada en distintos puntos afectados, mientras las autoridades identificaron al menos 33 lugares considerados de alto riesgo en la ciudad.

El COER La Libertad confirmó que las precipitaciones continuarán en los próximos días, por lo que no descarta la activación de alguna quebrada, lo que aumentaría el nivel de peligro para la población.

