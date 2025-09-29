Un colectivero en Trujillo fue asesinado a sangre fría por negarse a pagar el cupo que exigía una organización criminal, la cual había difundido una amenaza explícita solo dos días antes. Este brutal homicidio, donde la víctima fue atacada dentro de su unidad por sujetos que huyeron en una motocicleta, evidencia la escalada de violencia que sufren los transportistas, quienes operan en un ambiente de creciente inseguridad. La rapidez con la que se ejecutó la advertencia, tras el ultimátum de 24 horas dado el viernes, subraya la impunidad con la que actúan estos grupos, lo que genera alarma en un sector laboral ya de por sí vulnerado.

La misma banda se adjudicó el hecho, publicando un mensaje donde reivindica el asesinato y amenaza con continuar los ataques si los conductores no se “alinean”. Este caso, ocurrido en la ruta El Porvenir-Gran Chimú, no es un hecho aislado sino parte de una problemática nacional que ha llevado a los empresarios del transporte a exigir soluciones concretas a las autoridades. La falta de una estrategia integral de seguridad, a pesar de las reuniones sostenidas con el Gobierno, deja en total desprotección a los trabajadores, quienes día a día arriesgan sus vidas para llevar el sustento a sus hogares.

