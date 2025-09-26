Un tribunal de Trujillo condenó a cadena perpetua a una madre que secuestró a su propia hija para exigir rescate al padre, un caso que conmocionó al país hace cinco meses cuando Paola Oballe Llocya y Franklin Rodríguez Castillo idearon el plagio simulado de la adolescente de 14 años. La pareja, que fue capturada antes de recibir los 20 mil soles que demandaban, mantenía en vilo al padre biológico mediante el envío de mensajes y fotografías de la menor, una estrategia que buscaba aprovechar el lazo familiar para cometer el delito. La sentencia ejemplarizante marca un precedente en la jurisprudencia peruana para crímenes de extrema vulneración de la confianza.

La intervención policial resultó crucial para desbaratar el plan y rescatar a la joven ilesa, lo que evitó que el padre cediera al chantaje económico y permitió reunir las pruebas contundentes que llevaron a la condena máxima. Este fallo judicial, que se produce en un contexto de creciente firmeza frente a delitos graves, cierra un proceso legal que ha sido seguido de cerca por la ciudadanía. La Corte Superior de Justicia de La Libertad fundamenta su decisión en la premeditación y alevosía demostradas por los acusados.

